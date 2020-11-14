السعودية تؤيد إجراءات المغرب فى المنطقة العازلة للكركرات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التى اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لإرساء حرية التنقل المدنى والتجارى فى المنطقة العازلة للكركرات فى الصحراء المغربية، وفق واس.

وأعربت وزارة الخارجية عن استنكارها أى ممارسات تهدد حركة المرور فى هذا المعبر الحيوى الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكان الجيش المغربى قد أكد أن معبر الكركرات بين جنوب الصحراء الغربية وموريتانيا أصبح آمنا بالكامل، بعد قطعه على أيدى متظاهرين صحراويين من جبهة البوليساريو، بينما أكدت الأمم المتحدة التزامها بمنع "انهيار" وقف إطلاق النار في الصحراء.

وأصدرت القوات المسلحة الملكية بيانا يعد الثاني في اليوم، وقالت "أطلقت ميليشيا البوليساريو المسلحة النار على القوات المغربية التى ردت من جانبها وأجبرت عناصر الميليشيا على الفرار دون تسجيل أي أضرار بشرية".

وأوضح البيان "تم تأمين ممر الكركرات بين المغرب وموريتانيا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني من قبل الجيش لضمان تدفق السلع والأشخاص بين منطقتي الحدود"، في إشارة إلى الجمارك المغربية وحدود موريتانيا على بعد خمسة كلم.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس عن "قلقه البالغ" إزاء الأحداث الأخيرة في الصحراء الغربية، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بـ"فعل ما في وسعها من أجل منع انهيار وقف إطلاق النار الساري منذ السادس من سبتمبر من عام 1991".