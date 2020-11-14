الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن مصنع كرتون بقليوب.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بمخزن مصنع كرتون بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع لمصنع للكرتون، بقرية حلابة التابعة لمركز ومدينة قليوب.

على الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، النقيب محمد عبد السلام رئيس وحدة قليوب، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للماكينات الخاصة بالمصنع بالإضافة إلى تانك "سولار" بالمصنع بفضل جهود رجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن الحريق على مساحة 60 مترا، دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.