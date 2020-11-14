استدعاء 15 شخصا فى واقعة العثور على جثة طالبة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أمر المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب المنيا استدعاء 15 شخصًا من أهالي طالبة المعهد الصحي الفنى، والتي عثر على جثتها أسفل كوبرى إحدى القرى بعد اختفائها 3 أيام لسماع أقوالهم.

وكانت قرية زهرة التابعة لمركز المنيا اتشحت بالسواد بعد تشييع جثمان الطالبة رحمة م ع ٢٠ سنة، والتي تغيبت عن المنزل يوم الثلاثاء الماضى، حيث عُثر على جثتها ملقاة على ضفة ترعة الإبراهيمية بالطريق الزراعى القاهرة أسوان .

فالطالبة رحمة حافظة لكتاب الله ومشهود لها بحسن الخلق والسير والسلوك وتتمتع أسرتها بسمعة طيبة، فوالدها يدعي الشيخ "رضا"بالمعاش ومن حفظة القرآن الكريم ويؤوم المصلين في جميع مساجد القرية بل أنه يُحّفظ الأطفال كتاب الله الكريم دون مقابل.

وكان مقرر أن يقام حفل زفاف الفتاة خلال الأيام القادمة حتى أن الأم وزعت "بسكوت وفطير" الفرح على جيرانها بالقرية ووالدها اشترة بالفعل جهاز وأثاث المطبخ تمهيدا لنقله إلى منزل زوجها الذى عقد قرانها في وقت سابق وهو يعمل فرد شرطة.

أجهزة الأمن من جانبها تكثف من جهودها لكشف ظروف وملابسات الحادث الذي أحزن أهالي القرية وشاركوا في جنازة مهيبة لتشيع جثمان الضحية لمثواها الأخير مطالبين بسرعة كشف ظروف وملابسات الحادث وسرعة تحديد وضبط الجناه..

وترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من رئيس مباحث قسم المنيا، بورود بلاغًا من أسرة رحمة م ع، 20 عامًا، مقيمه بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا باختفائها عقب خروجها من منزلها لتلقي تعليمها إذ إنها طالبة بالمعهد الفنى الصحي للتمريض بمنطقة شلبى بمدينة المنيا، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.

وأفادت أهلية الطالبة في المحضر الذي تحرر بقسم الشرطة، أن ابنتهم مخطوبة لأحد أفراد الشرطة، مقيم بنفس القرية، وكانت مقبلة على حفل الزفاف الأسبوع المقبل، إلا أنها أختفت في ظروف غامضة حتى تم العثور على جثتها

وأمر المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب المنيا التصريح بدفن الجثه وتكليف ضباط البحث الجنائ