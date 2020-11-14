إجراءات أمنية مشددة فى محيط البيت الأبيض مع تظاهر أنصار دونالد ترامب

كتب رامى محيى الدين

نشرت قناة العربية خبرا عاجلا عن إجراءات أمنية مشددة فى محيط البيت الأبيض مع تظاهر أنصار ترامب مشيرة إلى أن هناك توقعات بأن يتخطى عدد المحتجين من أنصار ترمب مئات الآلاف.

أعاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مشاركة تغريدة للجمهورى جيم جوردن انتقد فيها الديمقراطيين، وقال إنهم يعارضون قوانين تحديد هوية الناخب، والتدقيق على التصويت، والمجمع الانتخابى تحت سيطرتهم، وستصبح نزاهة الانتخابات شيئًا من الماضي.

وقال ترامب، "ما الذى يحاولون إخفاءه. إنهم يعرفون، وكذلك يعرف الآخرون. اكشفوا الجريمة!"، فى إشارة مرة أخرى إلى التلاعب فى الانتخابات وهو ما لم يثبت صحته حتى الآن.

وأضاف فى تغريدة أخرى، "مرسوم الموافقة الموقع من قبل وزير خارجية جورجيا بموافقة الحاكم، يجعل من المستحيل التحقق من التوقيعات ومطابقتها على بطاقات الاقتراع والمغلفات، وما إلى ذلك. كانوا يعلمون أنها سوف تتعرض للغش. يجب فضح التوقيعات الحقيقية!".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد أنه لن يأمر بفرض عزل عام لمكافحة فيروس كورونا، وأضاف أن "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة ليقر على ما يبدو بأن الرئيس المنتخب جو بايدن قد يخلفه فى المنصب.

وفى أول تصريحات علنية له منذ الإعلان عن فوز بايدن بانتخابات الرئاسة السبت الماضى، قال ترامب أنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان فى أبريل وسط ارتفاع قياسى فى عدد الإصابات الجديدة.

وقال ترامب أيضًا أنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر "قريبا جدا".

وفى تصريحات له من البيت الأبيض بثتها وسائل الإعلام، أقر ترامب على ما يبدو ولأول مرة بإمكانية وجود إدارة جديدة تحت قيادة بايدن لكنه لم يصل إلى حد التسليم بالهزيمة فى السباق الانتخابى ولم يذكر منافسه الديمقراطى بالاسم.

وقال ترامب: "لن ندخل فى عزل عام، لن أفعل، هذه الإدارة لن تدخل فى عزل عام.. أيا كان ما سيحدث فى المستقبل - من يعرف أى إدارة ستكون (فى السلطة). أعتقد أن الوقت سيكشف عن ذلك".

ويوجه ترامب منذ الثالث من نوفمبر اتهامات بوقوع تزوير على نطاق واسع بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومع استمراره فى توجيه مثل هذه الاتهامات على تويتر، لم يكررها فى تصريحاته العلنية الجمعة.

وعزز بايدن انتصاره على ترامب اليوم الجمعة بفوزه بولاية جورجيا لتضعف آمال الرئيس فى قلب النتيجة بالطعون القانونية وإعادة الفرز.