اليوم السابع
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السبت، 14 نوفمبر 2020 10:43 م
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أرمينيا تسجل 1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 14 نوفمبر 2020 06:01 م
أرمينيا تسجل 1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم السبت، عن تسجيل 1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 115 ألفا و855 حالة.


وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني - أن 1989 شخصا تعافوا من الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 74 ألفا و105 حالات.


وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 1738 شخصا بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة أمس.. بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 419 حالة.


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