مصادرة 4.9 طن لحوم فاسدة داخل مفرمة بدون ترخيص فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 4.9 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مفرمة بدون ترخيص بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج، بحوزته.4٫9 طن "مفروم لحوم – مقطعات لحوم – دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.