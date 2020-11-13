كيف يؤثر النظام الغذائى وممارسة الرياضة على الإصابة بهشاشة العظام؟

كتبت إيناس البنا

هشاشة العظام هي ضعف يحدث فى العظام، حيث تقل كثافة كتلتها (BMD)، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور. ويُعرف المستوى الأول لفقدان كثافة المعادن باسم "قلة العظام"ـ التى إذا لم يتم اكتشافها أو علاجها، فإنها تنتقل إلى ما يعرف بهشاشة العظام.

وعلى الرغم من أن مصطلح هشاشة العظام مرادف للنساء فوق سن الخمسين، إلا أنه شائع الآن عند الرجال أيضًا ومن المعروف أنه يصيب سنًا أصغر بشكل مقلق.





اسباب هشاشة العظام وقال تقرير موقع "healthline"، يتكون العظم الطبيعي من البروتين والكولاجين والكالسيوم، وعندما تبدأ العظام في فقدان كثافتها وتصبح مسامية بشكل غير طبيعي ، يتم ضغطها بسهولة - مما يجعلها أكثر عرضة للكسر (مثل كسر الورك) أو الانهيار (كسر العمود الفقري). وقال تقرير موقع "healthline"، يتكون العظم الطبيعي من البروتين والكولاجين والكالسيوم، وعندما تبدأ العظام في فقدان كثافتها وتصبح مسامية بشكل غير طبيعي ، يتم ضغطها بسهولة - مما يجعلها أكثر عرضة للكسر (مثل كسر الورك) أو الانهيار (كسر العمود الفقري).

عوامل الخطر من هشاشة العظام

أصبح مرض هشاشة العظام، المعروف أيضًا باسم "العظام الهشة"، حالة تصيب الأشخاص في سن مبكرة بشكل ينذر بالخطر، وترتبط هذه الظاهرة ارتباطًا وثيقًا بنمط حياتنا غير المستقر في الوقت الحاضر، والوجبات الغذائية غير الصحية ، ومن العوامل المؤثرة:

نقص الكالسيوم

نقص فيتامين D

التدخين

الكحول الزائد

التهاب المفصل الروماتويدي

الأدوية (مثل الهيبارين والبريدنيزون)



أعراض هشاشة العظام يُطلق على هشاشة العظام اسم "القاتل الصامت" ، حيث لا يسبب أي أعراض محددة في مرحلته المبكرة من فقدان العظام، وعادة ، تمر هذه الحالة السريرية دون أن يلاحظها أحد حتى يعاني الشخص من كسر ، ولكن قد تظهر الأعراض في حالات نادرة. يُطلق على هشاشة العظام اسم "القاتل الصامت" ، حيث لا يسبب أي أعراض محددة في مرحلته المبكرة من فقدان العظام، وعادة ، تمر هذه الحالة السريرية دون أن يلاحظها أحد حتى يعاني الشخص من كسر ، ولكن قد تظهر الأعراض في حالات نادرة.

آلام الظهر: عادة ما تحدث آلام الظهر في هشاشة العظام بسبب كسور العمود الفقري وتكون ذات طبيعة مؤلمة للغاية. وذلك لأن فقرات الظهر المكسورة تضغط على الأعصاب المنتشرة من الحبل الشوكي بطريقة نصف قطرية.

كسر العظام: هو أحد الأعراض العامة لهشاشة العظام التي تسببها هشاشة العظام.

الوضع المنحني: في بعض الحالات ، تؤدي كسور منطقة العمود الفقري الناتجة عن هشاشة العظام إلى انحناء أعلى الظهر ، مما يؤدي إلى فقدان الطول.

علاج هشاشة العظام

يتم علاج المريض من الكسر ويتم إعطاؤه الرعاية الطبية المناسبة للسبب الأساسي. الأشخاص الذين يعانون من كسر بسبب هشاشة العظام عادة ما يكون لديهم طريق طويل للشفاء.

حتى بعد التئام الكسر ، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإعادة تأهيل تلك المنطقة وجعل العظام قوية بما يكفي لدعم وزنها وضغوط الأنشطة اليومية.

تهدف الأدوية المتاحة إلى وقف فقدان العظام وزيادة قوة العظام، وكان استخدام العلاج بالهرمونات البديلة (هرمون الاستروجين) بعد انقطاع الطمث شائعًا حتى الآونة الأخيرة عندما تم التشكيك في فوائده.

هناك خياران جراحيان يمكنهما تقليل الألم الناجم عن ضغط العمود الفقري - رأب العمود الفقري ورأب الحدبة. تستخدم هذه العمليات الجراحية "إسمنت عظمي" يتم حقنه في عظام العمود الفقري التالفة (الفقرات) لجعلها أكثر كثافة وقوة.



الوقاية من هشاشة العظام فيما يلي بعض الإرشادات حول كيفية الوقاية الطبيعية من هشاشة العظام.

احصل على تمارين كافية

الحصول على الكالسيوم من المصادر الطبيعية

التعرض لأشعة الشمس لفيتامين د

حافظ على فيتامين ك

تغلب على السمنة

تناول نبات الإستروجين

الإقلاع عن التدخين والكحول

تغلب على التوتر من أجل عظامك

جرب التدليك بالزيت

أدخل السمسم في نظامك الغذائي

يمكن أن تكون الفحوصات الصحية المنتظمة سبب فى تفادى المرض