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فيديو.. الأردن يعلن القبض على طاقم دورية شرطة احتفل بفوز مرشح برلماني

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 01:00 ص
فيديو.. الأردن يعلن القبض على طاقم دورية شرطة احتفل بفوز مرشح برلماني عناصر من الشرطة الاردنية
كتب وكالات

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أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، عناصر دورية شرطة لمدة 6 أشهر، بعد أن ظهروا فى مقطع فيديو وهم يحتفلون بفوز أحد المرشحين للانتخابات النيابية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت مديرية الشرطة، فى بيان صادر عنها، إن القرار اتخذه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بعد أن "ظهر المعنيون وهم يُخرجون أجسادهم خارج سيارة الدورية".

 

وظهر طاقم الدورية فى فيديو تم تداوله على نطاق واسع فى مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وقال نشطاء إن المقطع مصور فى إحدى مناطق جنوب الأردن.

 

 


الأردن

أخبار الأردن

القبض على طاقم دورية شرطة

فوز مرشح برلماني

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