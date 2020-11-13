فرنسا تسجل 23794 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باريس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات بسبب كوفيد -19 تراجع بشكل حاد فى نهاية الأسبوع الثانى من العزل العام الجديد الذى تم فرضه فى فرنسا.

وسجلت الوزارة 23794 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد -19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتراجع عن 33172 يوم الخميس ومقابل 60486 حالة يوم الجمعة الماضي.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب الفيروس إلى 24 بعد أن كان 737 يوم الخميس وانخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة إلى أربعة فقط من 96 يوم الخميس وأكثر من 100 يوميا الأسبوع الماضي.