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فاركو المصرية تتسلح بكل الإمكانات استعدادا لتصنيع لقاح كورونا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 02:00 م
فاركو المصرية تتسلح بكل الإمكانات استعدادا لتصنيع لقاح كورونا د شيرين حلمى رئيس شركة فاركو
كتبت هند عادل

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أكد الدكتور شيرين حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو أن الشركة تتسلح بكل الإمكانات من أجل رفع قدراتها على الإنتاج للمستحضرات الحيوية، خاصة مع دخولها في معركة تصنيع لقاح فيروس كورونا والتي ستنطلق في 20 إبريل 2021 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بايوجينيركس" إحدى شركات مجموعة فاركو الدوائية وصندوق الاستثمار الروسى، على أن يتم التعاقد على الإنتاج فى القريب العاجل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية في تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" إن الشركة تقدمت بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبدء إجراء التجارب السريرية على أن يتم بعدها إتمام إجراءات التسجيل للقاح والتصنيع فى المرحلة الرابعة.

وأوضح الدكتور شيرين حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية إن عملية تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصر تتم على مرحلتين، الأولى استيراد اللقاح وتعبئته في مصر والمرحلة الثانية البدء في نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلي بالمصانع في الشركة، تمهيدا لتوفيره في مصر وإفريقيا ما يجعل مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا في إفريقيا.

وأضاف أن شركة بايوجينيركس إحدى شركات فاركو المعنية بتصنيع لقاح كورونا الروسي ستقوم بعمل أضخم خط إنتاج لتصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية واللقاحات، وسيتم البدء بلقاح كورونا الروسي، مضيفا أنه سيتم افتتاح المصنع الجديد في الربع الثاني من 2021، وأن ذلك يوفر الدواء للسوق المصري في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدواء الآمن والفعال للمصريين.

 

 


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