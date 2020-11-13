اليوم السابع
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عمدة قرية محمد صلاح : اللاعب طالب حضور حفل زفاف شقيقه بإرتداء الكمامة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:59 م
عمدة قرية محمد صلاح : اللاعب طالب حضور حفل زفاف شقيقه بإرتداء الكمامة محمد صلاح
الغربية مصطفى عادل

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كشف المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب محمد صلاح  ،عن تفاصيل ما دار بينهما خلال حفل زفاف شقيقه "نصر" والذي أقيم منذ أيام بالقاهرة ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن  اللاعب قال له: "ليه مش لابس الكمامة ياعمو وطلب منه أن يضع الكمامة على وجهه".

وأضاف العمدة ، أن محمد صلاح كان ملتزما بإرتداء الكمامة طوال فتره الفرح ، ولم يخلعها إلا ثواني قليلة لالتقاط أنفاسه ثم يضعها على وجهه مرة أخرى.

ونفى العمدة ما نسب اليه من تصريحات بطلب اللاعب منه خلع الكمامة، مؤكدا أن اللاعب لم يطلب منه ذلك نهائيا لكنه طلب من الحضور الذين لا يرتدون الكمامة بارتدائها حفاظاً على سلامتهم.

 


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