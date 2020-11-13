وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم /الجمعة/، أن تاور التقى في جوبا مع رئيس "حركة العدل والمساواة" وأمين عام "الجبهة الثورية" الدكتور جبريل إبراهيم، حيث بحث اللقاء الأوضاع الراهنة ودور أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في تعزيز وإنجاح الفترة الإنتقالية وصولا لتحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد.



ومن المقرر، أن يصل إلى الخرطوم بعد غد /الأحد/ قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.