ظابط بدرجة إنسان يتبرع بالدم لمسجون يحتاج لجراحة بالدقهلية

وتبين أن زوجها مسجون وموجود تحت الحراسة، يتلقى العلاج بمستشفى المنزلة المركزى.

وبادر الضابط وطلب من زوجة المسجون دون تردد، أن تتوجه معه إلى بنك الدم بالمستشفى ليتبرع لزوجها بكيس دم، فلم تصدق الأخيرة ما سمعته، وقالت له: "معقول حضرتك بنفسك هتتبرع لزوجى" طب إزاى؟، وأكملت معه متجها إلى بنك الدم، فوجدت أنه يطلب من الطبيب المسئول أن يتبرع بالدم للمسجون لاستكمال إجراءات العملية.

وقال محمد رزق طمان، فنى معمل ببنك الدم بمستشفى المنزلة المركزى، إنه فوجئ بالملازم أول أحمد حمدى، يدخل بنك الدم، ومعه زوجة سجين، وطلب عمل توافق مع فصيلة السجين، وبالفعل تبين وجود توافق فى فصيلة الدم، وبدأنا فى إجراءات التبرع بالدم.

وأوضح أن السجين كان محددا له إجراء عملية عظام لتركيب شرائح ومسامير فى ذراعه، وطلب الأطباء تجهيز قربة دم، ونظرا لحالة أسرته لم تتمكن من توفير متبرع، متابعا "كانت شهامة ورجولة الضابط أن أبدى رغبته على الفور للتبرع، ليتم إجراء العملية فى موعدها دون تأخير، ليتحول المشهد إلى حالة من الفرحة الممزوج بالبكاء".

وأشار إلى أن الضابط طلب عدم نشر الموضوع أو التحدث فيه مرة أخرى، وأكد أن هذا العمل خالص لوجه الله.