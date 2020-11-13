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طفلة ثلاث سنوات تمدح رسول الله بقصيدة "منطقي" في بنى سويف.. فيديو

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:00 ص
طفلة ثلاث سنوات تمدح رسول الله بقصيدة "منطقي" في بنى سويف.. فيديو
بنى سويف هانى فتحى

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روميساء أحمد أمين ذات الثلاث سنوات من قرية الحومة التابعة لمركز الواسطى أقصى شمال، هوايتها إلقاء الشعر وحفظ القرآن الكريم من عمر عامين.

وألقت الطفلة روميساء أحمد أمين قصيدة منطقى للشاعر هشام الجخ حبًا ومدحًا ودفاعًا عن رسول الله صل الله عليه وسلم.

وقال الشيخ عبد الجليل الزناتي محفظ القرآن الكريم بقرية الحومة التابعة لمركز الواسطى أقصى شمال محافظة بنى سويف إن الطفلة روميساء أحمد امين ذات الثلاث سنوات تحفظ العديد من آيات القرآن الكريم مشيرًا إلى أن الطفلة لديها هواية إلقاء الشعر.

وأكد الشيخ عبد الجليل الزناتى أن الطفلة أصرت على حفظ تلك القصيدة بعدما شاهدتها فى التلفزيون حبًا منها فى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

 

 


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