ضبط 31 قطعة سلاح وتنفيذ 1319 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وأستهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة من ضبط “3" بنادق الية عيار 7.62 × 39 وتم ضبط "5" بنادق خرطوش عيار 12وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط كلا من أحمد ح أ 31 سنة عامل وعاطف ح أ 35 سنة عاطل ومقيمان مركز سوهاج وبحوزتهما بندقيه خرطوش عيار 12، و2 طلقة من ذات العيار وتم ضبط عدد 12 فرد روسي محلي الصنع وضبط 7 فرد روسي محلي وضبط 4 فرد خرطوش عيار 12محلي الصنع بإجمالى

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط أحمد ح أ 31 سنة عامل وعاطف ح أ 35 سنة عاطل ومقيمان مركز سوهاج وبحوزتهما 2 لفافة سلافانيه بداخلها مادة بيج اللون يشتبه في كونها مادة الهروين المخدر تزن حوالى 15 جرام وسلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال ومبلغ مالي 500 جنية و2 هاتف محمول " وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

كما تم ضبط 2 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 20 جرام حيازة المتهم مينا ن ج 26 سنة عامل ومقيم مركز المنشاة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم ضبط 40 قرص تامول المخدر ومبلغ مالي 195 جنية وهاتف محمول حيازة المتهم عمرو أ ع 34 سنة عامل ومقيم دائرة قسم طهطا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

وأستكملت الحملة اعمالها بضبط لفافة صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " حيازة المتهم غانم ن غ 25 لا يعمل ومقيم مركز طما وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي والسلاح بقصد الدفاع وضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حيازة المتهم ابراهيم ن م عاطل ومقيم مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "6" قضايا إدارة وتشغيل محل العاب بلاي ستيشن برخصه منتهى وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية بدون ترخيص إدارة وتشغيل مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية بدون ترخيص وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1319 " حكما قضائيا متنوعا وفي مجال ضبط المرورية 422مخالفة مرورية وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 55 مخالفة متنوعة.