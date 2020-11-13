اليوم السابع
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صور.. 39 قتيلا و22 مفقودا بسبب إعصار "فامكو" فى الفلبين

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:30 م
صور.. 39 قتيلا و22 مفقودا بسبب إعصار "فامكو" فى الفلبين اعصار فامكو في الفلبين
رويترز

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بحثت الشرطة والجيش في الفلبين عن 22 لا يزالون في عداد المفقودين اليوم الجمعة بعدما قتل الإعصار فامكو 39 على الأقل، وسبب بعضا من أسوأ الفيضانات التي شهدتها العاصمة مانيلا وأقاليم قريبة منذ عقود.

وهاجم الإعصار فامكو، وهو الإعصار الحادي والعشرين والأكثر فتكا الذي يضرب الفلبين هذا العام، جزيرة لوزون الرئيسية مساء يوم الأربعاء وصباح الخميس، بينما لا تزال البلاد تعانى من آثار الإعصار جوني، أقوى إعصار في العالم هذا العام والذي قتل 25 شخصا ودمر آلاف المنازل.

وقال جيلبرت جاباي قائد الجيش في مؤتمر صحفي إنه تم انتشال 39 جثة، ولا يزال البحث جاريا عن 22 مفقودا.

وغمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل، لكن مستويات الماء بدأت تنحسر في مناطق من حي ماريكينا، الذي لحقت به أضرار شديدة، وهو ما سمح للسكان ببدء أعمال التنظيف بعد عودتهم إلى منازل غطاها الركام وكساها الطين.

ولجأ كثير من السكان إلى أسطح البيوت، وجرى إنقاذ قرابة 6000 في أنحاء العاصمة.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي 500 ألف أسرة في العاصمة وحولها، وتم تعليق الدراسة الافتراضية والأنشطة الحكومية في لوزون، التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 108 ملايين نسمة.

وتقترب العاصفة من وسط فيتنام، حيث قتلت فيضانات مدمرة وانهيارات طينية منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول 160 شخصا على الأقل. ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة غدا السبت.

إعصار الفلبين
إعصار الفلبين

 

الأطفال وسط الوحل
الأطفال وسط الوحل

 

الهروب من الوحل
الهروب من الوحل

 

امرأة تنظف منزلها من المياه
امرأة تنظف منزلها من المياه

 

إنقاذ طفل
إنقاذ طفل

 

انهيار المنازل في الفلبين بسبب الإعصار
انهيار المنازل في الفلبين بسبب الإعصار

 

انهيار المنازل
انهيار المنازل

 

رجل يحمل طفل
رجل يحمل طفل

 

سيدة تنظف منزلها
سيدة تنظف منزلها

 

سيدة وسط المياه
سيدة وسط المياه

 

طفل يجلس في منزله وسط الوحل
طفل يجلس في منزله وسط الوحل

 

طفل يشاهد الفيضانات
طفل يشاهد الفيضانات

 

 

اعصار الفلبين

الفلبين

اعصار فامكو في الفلبين

اعصار فامكو

اخبار الفلبين

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