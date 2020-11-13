"صحة أسوان" توقع الكشف الطبى على 3264 مواطنا بالمجان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلتين طبيتين للكشف المجانى على المواطنين في قرية البصيلية بحري بمركز إدفو، وقرية المنار بمركز نصر النوبة، واستمرت القافلتان مدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 3264 مواطناً بالمجان.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان, وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وفى سياق آخر، تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة, أعمال حملة القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس ورياض الأطفال بأسوان، عن طريق بالتجريع بعقار المبندازول.

وأكدت الدكتورة مروة محمود، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية ، أن الحملة أسفرت حتى اليوم عن تجريع 199 ألفاً و294 من تلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظة، وتستمر الحملة خلال الفترة من 2020/11/8 حتى 2020/11/19 ، موضحةً بأن الحملة سيكون لها أثر إيجابى بالغ على صحة التلاميذ، ومعدلات نموهم فى تلك المرحلة العمرية الهامة.



المشاركون فى القوافل



تسجيل البيانات



توعية



جانب من القافلة الطبية