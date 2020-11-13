اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة أمريكية تحدد أكثر المواقع نقلا لعدوى كورونا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 06:00 م
دراسة أمريكية تحدد أكثر المواقع نقلا لعدوى كورونا الدراسة حددت أماكن انتشار الفيروس ـ أرشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن المواقع الأكثر شيوعًا التي زارها الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، من خلال مراقبة سلوك 98 مليون شخص لبناء صورة ضخمة عن الأماكن التي توجد فيها النقاط الساخنة.

وكشف تحقيق في بيانات الهاتف المحمول الخاصة بـ 98 مليون شخص أن 80٪ من الإصابات تحدث في نفس المواقع، ووجدت الدراسة الأمريكية، أن صالات الألعاب الرياضية والمطاعم والفنادق ودور العبادة تمثل ما يقرب من أربعة أخماس الحالات الجديدة ، حسبما ذكرت صحيفة The Mirror.

المناطق الأكثر انتشار لفيروس كورونا
المناطق الأكثر انتشار لفيروس كورونا

 

قال المؤلف المشارك للدراسة والبروفيسور في جامعة ستانفورد جوري ليسكوفيك: "هذه أماكن أصغر، وأكثر ازدحامًا، والناس يسكنون هناك لفترة أطول"، ووفقًا للبروفيسور، فإن تقليل السعة في تلك المؤسسات بنسبة 20 ٪ فقط يمكن أن يحد من عمليات النقل الجديدة بنسبة 80 ٪.

 

وتتبع الباحثون تحركات الناس إلى مواقع مثل المطاعم والمقاهي ومحلات السوبر ماركت وصالات الألعاب الرياضية والفنادق، وكذلك إلى الأطباء ودور العبادة، أثناء النظر في تعداد فيروس كورونا في مناطقهم.

 

وقالت الدراسة: "في المتوسط ​​عبر مناطق المترو، أنتجت المطاعم كاملة الخدمات، وصالات الألعاب الرياضية، والفنادق، والمقاهي، والمنظمات الدينية، والمطاعم ذات الخدمة المحدودة، أكبر الزيادات المتوقعة في الإصابات عند إعادة فتحها".

ركزت الدراسة على الأمريكيين في 10 مدن رئيسية، بما في ذلك نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة، وأشارت الدراسة إلى أن سكان المناطق منخفضة الدخل هم الأكثر معاناة.

وفي المملكة المتحدة، يتم إجراء الاختبارات الجماعية في 67 بلدة ومدينة في محاولة لفهم النقاط الساخنة بشكل أفضل، وتعد المملكة المتحدة هي خامس دولة تسجل 50000 حالة وفاة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك.

كانت هناك حوالي 1.2 مليون حالة مؤكدة في المملكة المتحدة منذ بدء الوباء ، وتم نقل أكثر من 185000 شخص إلى المستشفى بسبب الفيروس.

 


فيروس كورونا

وفيات فيروس كورونا

مواقع انتشار كورونا

المطاعم وانتشار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فريق أمريكى ينشئ نموذجًا حاسوبيًا يمكنه التنبؤ بكيفية انتشار كورونا فى المدن

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 07:30 م

درجة الحرارة والرطوبة لا تلعبان دورا مهما فى انتشار كورونا.. دراسة توضح

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:00 ص

هل ينتشر كورونا بسهولة أكبر فى درجات الحرارة الباردة؟

السبت، 31 أكتوبر 2020 10:00 ص

إرشادات "CDC" الجديدة تكشف إمكانية انتشار كورونا عن طريق الهواء

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 10:32 ص

قلة التهوية فى المدارس تزيد من خطر انتشار كورونا عبر الهواء

الأحد، 06 سبتمبر 2020 10:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة