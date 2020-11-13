حجز صاحب مخبز استولى على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم بالساحل

قررت نيابة الساحل، حجز صاحب مخبز 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم، حيث تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مخبز استولى على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقى رجال المباحث، من ضبط صاحب مخبز بدائرة قسم شرطة الساحل ، لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بالتلاعب بماكينة صرف الخبز بالمخبز عملهما، وإجراء عمليات بيع وهمية والاستيلاء على نقاط الخبز المنصرفة ببطاقات التموين بقيمة ماللية بلغت أكثر من خمسة ملايين جنيه، والإبقاء على اسم مالك المخبز السابق وعدم تعديل ماكينة صرف الخبز باسمهما للحيلولة دون وقوع أى مسائله قانونية لهما، بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.