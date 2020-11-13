حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بقتل صديقه فى منشأة ناصر

كتب سليم على

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات بينهما بعد شكه فى الإبلاغ عنه، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

وكشفت المناظرة التي أجرتها النيابة لجثة المجني عليه، أنه مصاب بطلق ناري أدى إلي تهتكات ونزيف تسبب فى الوفاة، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه يدعى "محمود.د"، بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهم «عادل.ق» وشكه فى الابلاغ عنه في قضية مخدرات، فتم ضبط الأخير وحكم عليه بالحبس 3 سنوات.