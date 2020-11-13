حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما كمية من الهيروين قبل ترويجها بالإسكندرية

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بقيام شخصين بمزاولة نشاطهما الإجرامي في حيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وتبين أنهما عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان في دائرة قسم شرطة أول وثان الرمل.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.