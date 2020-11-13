حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهما كمية من الهيروين قبل ترويجها بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل اول بالاسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد ترويجها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بقيام شخصين بمزاولة نشاطهما الإجرامي في حيازة المواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وتبين أنهما عاطلين "لهما معلومات جنائية" مقيمان في دائرة قسم شرطة أول وثان الرمل.
وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة