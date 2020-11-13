"تموين الغربية" تضبط لحوم ورنجة فاسدة فى حملة مكبرة بكفر الزيات

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالغربية من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وأخرى منتهية الصلاحية ورنجة فاسدة.

كان وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة ومصانع الأسماك المدخنة.

واستهدفت الحملة المشتركة من التموين والطب البيطرى مصانع الرنجة بكفر الزيات، أسفرت عن ضبط فخده بقرى بالعظم تزن 33كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، (11) كجم لحم جاموسى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، (12) كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، (4.5) كجم لحوم مجمده غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى (60.5) كجم من اللحوم والكبدة، وضبط (3 طن ملح مجهول المصدر من مصنع أسماك مدخنة يستخدم فى تمليح الأسماك المدخنة (الرنجة)، بالإضافة إلى تحرير (4 محاضر شهادات صحية للعاملين بمصانع الأسماك المدخنة(الرنجة) وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تمكنت حملة لمديرية التموين من ضبط أحد المخابز السياحية غير المرخصة وبداخله 14 جوال دقيق بلدى مدعم استخراج82% زنة الجوال 50كجم إجمالى وزن 700كجم وإدارة نشاط بدون ترخيص وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات بمطحن بالمحلة الكبرى لحين تصرف النيابة والعرض على النيابة العامة.