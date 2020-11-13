تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بسبب دفاعها عن نجلها من بطشه

كتب عبد الله محمود

بعد صدور حكم محكمة الجنايات عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة قتل زوجته، بعد الاعتداء عليها بعصا خشبية على رأسها، ننشر تفاصيل واقعة ربة منزل ضحية جديدة من ضحايا العنف الأسرى، والتي لقت مصرعها على يد زوجها، وذلك أثناء دفاعها عن نجلها من بطش زوجها ووالده، لإجباره للذهاب إلى العمل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين كمال الدين محمد وشريف فتحي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن أن المتهم "م.ع" قتل المجني عليها سارة الحميدي عمداً وكان ذلك أثناء مشاجرة بين الأول ونجله لعدم ذهابه إلي العمل، وعندما تدخلت الأم للدفاع عن ابنها وتعنيف الأب علي ما يفعله، وعايرته بأنه متقاعد ولا يعمل، وأن الابن هو الذي يتحمل المسؤلية، فاستشاط غضباً وانهال عليها بالضرب وقام بإلقائها على الأرض فاصطدمت بقطعة أثاث خشبية أودت بحياتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس الجانى على ذمة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهاء التحقيق معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات .