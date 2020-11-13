تركيا تسجل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة وفاة

اسطنبول (رويترز)

سجلت تركيا ارتفاعا فى العدد اليومى للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا والحالات الجديدة اليوم الجمعة، إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال ذروة الموجة الأولى للجائحة فى أبريل.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 93 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 و3045 إصابة جديدة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأكد وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر الحاجة إلى وضع الكمامات. وتسجل أنقرة فقط الحالات التى تظهر عليها أعراض.

وتوفى أكثر من 11300 شخص حتى الآن فى تركيا واعتمدت البلاد بعض القيود الجديدة للحد من انتشار الفيروس.

وبلغ الوباء فى تركيا ذروته فى منتصف أبريل نيسان وكانت الإصابات عند المستويات الحالية فى وقت لاحق من ذلك الشهر، عندما فرضت البلاد عزلا عاما جزئيا. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضى إن الحكومة تفكر فى فرض إجراءات جديدة للحد من الارتفاع الجديد.

وأمرت الحكومة هذا الشهر جميع الأعمال بالإغلاق بحلول الساعة العاشرة مساء. وقلصت الساعات التى يُسمح فيها لمن هم فى سن 65 وما فوق بمغادرة منازلهم.