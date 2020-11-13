ترامب يلوح بالمشاركة فى تظاهرة كبيرة مؤيدة له بواشنطن

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه قد يشارك في تظاهرة كبيرة مؤيدة له في واشنطن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.



وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قالت إنه بعد ساعات من تكرار الرئيس ترامب، تقريرا لا أساس له بأن نظام ماكينة التصويت قد حذف 2.7 مليون من الأصوات لصالح ترامب على مستوى البلاد، تمت مناقضته بشكل مباشر من قبل مجموعة من مسئولى الانتخابات المحليين والفيدراليين وعلى مستوى الولايات، الذين أصدروا بيانا أمس يعلنون فيه صراحة أن الانتخابات كان الأكثر أمانا فى التاريخ الأمريكى، وأنه لا يوجد دليل على أن أى نظام للتصويت تم تقويضه.



وأشارت الصحيفة إلى أن التوبيخ الذى جاء فى بيان من قبل مجلس تنسيق يشرف على أنظمة التصويت المستخدمة حول البلاد، لم يذكر أبدا اسم ترامب، إلا أنه وصل إلى حد التصحيح الملحوظ لموجة من المعلومات المضللة التى كان ترامب يدفع بها عبر حسابه على تويتر.



وجرى توزيع البيان من قبل وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية لوزارة الأمن الداخلى، وهى مسئولة عن مساعدة الدول فى تأمين عملية التصويت. ومع خروج هذه التصريحات مباشرة من واحدة من الوكالات التابعة لترامب، فإنها تعزل الرئيس فى مزاعمه الكاذبة بأن احتيال واسع قد كلفه هذه الانتخابات.



وفى جميع أنحاء البلاد، قال مسئولو الانتخابات إن التصويت جاء بسلاسة مع عدم وجود تقارير عن حدوث تزوير منهجى فى أى ولاية، ولا توجد مؤشرات على تدخل أجنبى فى البنية التحتية للتصويت ولا توجد أعطال فى الأجهزة أو البرامج بخلاف مواطن الخلل العرضية التى تحدث فى أى انتخابات.