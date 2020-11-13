برنامج الوقاية من فيروس كورونا يستكمل أعماله بجامعة القناة.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

استكمل برنامج الوقاية من فيروس كورونا أعماله، ضمن خطة تدريبية مكثفة للتوعية بالفيروس تقدمها جامعة قناة السويس لأفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة.

وتأتي البرامج التدريبية التوعوية في إطار توجيهات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بضرورة التوعية المكثفة، والتدريب على آليات التعامل للوقاية ومواجهة فيروس كورونا، وكيفية التعايش بما يضمن سلامة وصحة الأفراد.

وفي اليوم الثاني للتدريب حاضرت الدكتورة سمر محمد عبد القادر مدرس تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض، وتناولت طرق الوقاية من فيروس كورونا منها المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، والمحافظة على النظافة الشخصية، وارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على العادات الصحية السليمة مثل الغذاء الصحى، والنوم الجيد وممارسة الرياضة مثل المشي دون تجمعات.

وفي إجابة عن تساؤل متى يجب غسل اليدين؟ أوضحت أنه يكون قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام، وقبل الأكل وبعده، عند العطس أو السعال عند دخول الحمام، بعد تغيير حفاضات الأطفال، وعند لمس الحيوانات.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.



جانب من التدريب



جانب من التدريب



جانب من التدريب



جانب من التدريب