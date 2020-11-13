انطلاق تجارب المرحلتين الثانية والثالثة للقاح كورونا المصنع من النبات

كتبت هند عادل

يجري الآن تسابق عالمي لتطوير واختبار لقاحات ضد فيروس كورونا ، الذي أصاب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم وأصاب الاقتصاد العالمي بشدة، وأعلنت شركة Medicago الكندية وشركة GlaxoSmithKline البريطانية للأدوية عن إطلاق المرحلتين 2 و 3 من التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا ، وهي واحدة من سلسلة من المرشحين التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ستبدأ تجارب المرحلة الثالثة النهائية للقاح المرشح المشتق من النبات بحلول نهاية العام، وسيتم اختبارها على 30 ألف متطوع في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا ، وفقًا لبيان مشترك.

سيتم إجراء تجارب المرحلة الثانية في مواقع متعددة في جميع أنحاء كندا ، وبناءً على موافقة الحكومة ، في الولايات المتحدة.

ذكرت ميديكاجو أن اللقاح المرشح لها أدى إلى حماية "100٪" لـ 180 شخصًا سليمًا شاركوا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للشئون العلمية والطبية ناتالي لاندري إن هذه النتائج "مشجعة للغاية وتدعم بشكل كامل المزيد من التقييم السريري".

قال الرئيس الطبي لشركة GSK ، Thomas Breuer ، إن شركة GSK كانت "واثقة (بشأن) تقديم لقاح فعال بملف أمان مقبول ، مضيفا "هذا هو الأول من بين العديد من عمليات التعاون المرشح للقاح GSK كورونا لبدء المرحلة 2/3 من الاختبارات السريرية وخطوة مهمة إلى الأمام في مساهمتنا في المعركة العالمية ضد الوباء".

سوف تتطلع الدراسات إلى تأكيد أن المستحضر مع الجرعات - التي تفصل بينها 21 يومًا - آمنة وتؤدي إلى استجابة مناعية الجسم لدى البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا وفي الأشخاص المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق.

تعهدت الحكومة الكندية في أكتوبر بتقديم ما يصل إلى 173 مليون دولار كندي (132 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تطوير اللقاح ، وقدمت طلبًا مؤقتًا لـ 76 مليون جرعة.