الوحدات المحلية بالغربية تستكمل أعمال الإنارة بطنطا والمحلة وسمنود والسنطة

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بطنطا والمحلة وسمنود والسنطة فى صيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها وتركيب الجديد منها فى كافة أرجاء المحافظة.

وتمت أعمال صيانة لكشافات الإنارة العامة أمام المعهد الدينى بالجعفرية، وتم تركيب عمود إنارة بواسطة قسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية بشبراقاص بطريق شبراقاص – الأنبوطين بمركز السنطة .

وفى مركز سمنود، تمت صيانة عدد 35 كشافا بأعمدة الإنارة بقرية ميت عساس والناوية وعدد 20 كشافا بقرية محلة زياد - الطريق السريع، كما تم صيانة عدد 40 كشافا بأعمدة الإنارة بطريق ميت حبيب - المحلة والطريق السريع سمنود - المنصورة.

واستمرت أعمال الإنارة فى مركز المحلة الكبرى فى صيانة أعمدة الإنارة العامة والكشافات بقرى المركز، كما شهد مركز ومدينة قطور قيام قسم الإنارة بمتابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة بنزلة الطريق الدولى ومحول ضرب الأرز وطريق عزبة العنابية.

وفى مركز طنطا تم عمل حملة موسعة، نتج عنها تغيير كشافات الإنارة المتهالكة بكشافات أخرى جديدة بنطاق الوحدة المحلية بمحلة مرحوم، وتربيط الكشافات التي تحتاج إلى تربيط كما تم تغيير المفتاح الموجود بالخلية الكهربائية الكائنة بمدخل كفر عصام وإنارة الخط بالكامل، وتركيب خلية كهربائية بقرية خرسيت منطقة المساكن وجارى رفع المفاتيح المخالفة من على الأعمدة وتحويلها على لوحة الإنارة نطاق شوبر وتتابعت عملية صيانة كشافات الإنارة واستبدال الأسلاك القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة على طول مصرف شوني، وأخيراً تم عمل صيانة لكشافات الإنارة ولوحة المفاتيح طريق الزراعية القديمة وأمام الجمعية الزراعية ببرما.

وتأتى تلك الحملات فى ضوء توجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمتابعة المستمرة لإنارة الطرق والشوارع حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.