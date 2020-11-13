النيابة تطلب تحريات حول شبكة للأعمال المنافية للآداب بمنطقة الظاهر

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة الظاهر، سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط ساقطة وعدد من السيدات وعاطل، وذلك بتهمة تكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبي المتعة الحرام مع النساء بمقابل مادى.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، 4 ايام علي ذمة التحقيق .

وكشفت التحقيقات ان الشبكة يقودها مسجل خطر يقدم زوجته من بين الفتيات راغبى الجماعة المحرمة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، واحتوائها على صور فتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية ، وتبين أنه بدون عمل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر وبرفقته سيدتان "إحداهما زوجته".

وبمواجهة المتهم الأول أقر بتسهيل وإستغلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب للسيدتان عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية ، وأضاف بإنشائه الصفحة لذات الغرض. وبمواجهة السيدتان أيدن ما جاء بأقوال المتهم ، كما تم ضبط (هاتف محمول "خاص بالمتهم الأول") وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة الترويج للأعمال المنافية للآداب.