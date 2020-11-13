المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة بالقاهرة

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة، بفحص عينة من 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم ضبطهم بحوزة صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية فى القاهرة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

وطالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 3,62 طن "لحوم مستوردة – أسماك مدخنة" مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.