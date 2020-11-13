المطهرات ذات النشاط المبيد للفيروسات المغلفة فعالة ضد كورونا

كتبت إيناس البنا

أصاب فيروس كورونا على الصعيد العالمى أكثر من 52 مليون شخص وتسبب فى 1.28 مليون حالة وفاة مرتبطة بالوباء فى الأشهر العشرة الماضية، فيما شهد الأسبوع الذى بدأ من 5 أكتوبر حتى 11 أكتوبر 2020 أكثر من 2.2 مليون إصابة جديدة بالفيروس و39000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه فى الأسبوع حتى ذلك التاريخ فى جائحة كورونا المستمر.

تدابير النظافة ألفعالة أمرًا بالغ الأهمية فى سياق جائحة كورونا



لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا، أوصت منظمة الصحة العالمية ببعض تدابير النظافة، بما فى ذلك استخدام 70 ٪ من الإيثانول لتطهير اليدين والسطح، وتعتبر إجراءات التطهير ألفعالة ضرورية لدعم استراتيجيات الوقاية من انتقال ألفيروس فى جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتوصية جديدة من معهد روبرت كوخ الألمانى وفقا لموقع" bioRxiv، بأن المطهرات التى تدعى "نشاط مبيد للفيروسات ضد ألفيروسات المغلفة" يمكن أن تكون فعالة ضد جميع أنواع ألفيروسات المغلفة، بما فى ذلك فيروسات كورونا، وعلى الرغم من هذه الإرشادات، تثار أسئلة حول فعالية بعض التركيبات ضد كورونا كورونا.

أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين الألمان وجامعة Kiel للعلوم التطبيقية وجامعة Ruhr Bochum ومركز المعلومات الحيوية للفيروسات الأوروبية (EVBC) ومركز ألمانيا الغربية للأمراض المعدية وجامعة Duisburg-Essen ، ألمانيا ، أن اثنين من التركيبات المتاحة تجاريًا لمطهرات الأسطح وصيغة تطهير اليد الوأحدة التى تدعى "نشاط مبيد للفيروسات ضد الفيروسات المغلفة" فعالة فى تعطيل فيروس كورونا.

تحققت الدراسة من فعالية 3 تركيبات نموذجية مستخدمة لتطهير الأسطح أو اليد ضد فيروس كورونا، باستخدام بروتوكول EN 14476 القياسي الأوروبى.

تظهر نتائج هذه الدراسة، أن الفيروسات المغلفة مثل كورونا، أكثر عرضة لتركيبات المبيدات الحيوية الكحولية التى تم اختبارها.

ويقول الفريق، إن النتائج التى توصلوا إليها تتفق مع البيانات التى تم نشرها مؤخرًا والتى تشير إلى فعالية جيدة للمطهرات المذكورة القائمة على، ضد ثلاث سلالات مختلفة من فيروس كورونا فى غضون 30 ثانية.

وبالتالي، خلص المؤلفون إلى أنه بناءً على المفهوم البديل، فإن المطهرات الكيميائية التى تدعى "نشاط مبيد للفيروسات ضد الفيروسات المغلفة" تستهدف بشكل فعال فيروس كورونا المغلفة وهى آمنة للاستخدام كإجراء وقائى.