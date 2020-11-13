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الخارجية الصينية تهنئ بايدن.. وتؤكد: نحترم اختيار الشعب الأمريكى

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 08:09 م
الخارجية الصينية تهنئ بايدن.. وتؤكد: نحترم اختيار الشعب الأمريكى جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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هنأت الصين، جو بايدن على فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. في رد فعل بعد عدة أيام من اعتراف معظم القوى العالمية الأخرى بالنتيجة، قالت وزارة الخارجية الصينية: "نحن نحترم اختيار الشعب الأمريكى".

ووفقا لصحيفة الإندبتدنت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين فى إفادة يومية منتظمة: "نهنئ بايدن وكمالا هاريس"، وأضاف: "نحن نتفهم أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستتحدد وفقا للقوانين والإجراءات الأمريكية".

يأتي الاعتراف من بكين بعد ستة أيام من تقدم  بايدن في السباق على المكتب البيضاوي. وغرق البلدان في صراعات حول التجارة والأمن والتكنولوجيا تصاعدت فقط في ظل رئاسة دونالد ترامب.

من المتوقع أن يشجع الفوز الانتخابي لبايدن الصين على محاولة إعادة التفاوض بشأن صفقة ترامب التجارية ، التي يُنظر إليها في بكين على أنها "ملتوية" لصالح واشنطن ، وفقًا لمستشاري الحكومة الصينية ، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

كانت الصين من بين الدول القليلة التي لم تهنئ بايدن، كما اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفظ تهنئته حتى إعلان نتائج فرز الانتخابات الرسمية في ديسمبر.

الصمت الملحوظ الآخر هو من قادة المكسيك والبرازيل حيث قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الأحد إنه سيمتنع عن التمني لبايدن بفوزه، حتى "يتم حل جميع القضايا القانونية المتعلقة بالانتخابات"، مشيرا إلى أن التمني لبايدن سيكون "مبكرًا للغاية".


الولايات المتحدة

جو بايدن

الصين

بكين

الخارجية الصينية

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