اليوم السابع
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الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق فى ورشة سيارات فى أبو النمرس

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:05 م
الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق فى ورشة سيارات فى أبو النمرس حريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل ورشة لاصلاح السيارات فى ميت قدووس بدائرة قسم أبو النمرس بالجيزة ، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية ، كما تمكنت الحماية المدنية من محاصرة الحريق قبل أن يمتد للمبان المجاورة . 
 
 
تلقى العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء ، بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة سيارات بمنطقة أبو النمرس، وتم اخطار اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية الذى أمر بانتقال 3 سيارات إطفاء الى المكان، وتمت محاصرة الحريق، والسيطرة عليه بالكامل، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى . 
 
 

حريق كبينة دكو

سيارات الاطفاء

الجيزة

اخبار الحوادث

ابو النمرس

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