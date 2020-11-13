الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق فى ورشة سيارات فى أبو النمرس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل ورشة لاصلاح السيارات فى ميت قدووس بدائرة قسم أبو النمرس بالجيزة ، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية ، كما تمكنت الحماية المدنية من محاصرة الحريق قبل أن يمتد للمبان المجاورة .

تلقى العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء ، بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة سيارات بمنطقة أبو النمرس، وتم اخطار اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية الذى أمر بانتقال 3 سيارات إطفاء الى المكان، وتمت محاصرة الحريق، والسيطرة عليه بالكامل، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى .