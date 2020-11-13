استجابة لـ"اليوم السابع".. بيطرى الشرقية يشن حملة لمكافحة الكلاب الضالة

الشرقية- فتحية الديب

في استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "إصابة طفل عقره كلب ببلبيس فى الشرقية.. والأهالى يطالبون بحل مشكلة الكلاب الضالة"، قررت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، شن حملة مكبرة من إدارة بلبيس البيطرية وشئون البيئة وشرطة المرافق، لمكافحة الكلاب الضالة بناحية أبوسمران، دائرة مركز بلبيس، وذلك بعد عقر الكلاب الضالة لعدد من الأطفال بالمنطقة أثناء سيرهم بالشارع.

وقال والى أمر أحد الأطفال الذي تمت إصابته أمس، أنه فور تواصله مع "اليوم السابع" وعرض شكواه تواصل معه مسئولون من الطب البيطري وحضروا اليوم وقاموا بشن حملة مكبرة لمكافحة الكلاب الضالة بالمنطقة وسط حالة من الارتياح بين الأهالي.

وكان مستشفى بلبيس العام، قد استقبل أمس، طفل عمره 8 سنوات مصابًا من كلب ضال بمنطقة أبو سمران دائرة مركز بلبيس بالشرقية، وقال والد الطفل الذي يدعى "محمد.م" إن المنطقة الكائنة بالقرب من المسجد القديم طريق محطة المياه بمنطقة أبو سمران، بها عدد كبير من الكلاب الضالة التي تعرض حياة الأطفال للخطر أثناء الخروج للشارع.

وأوضح: أن إصابة نجله حدثت أثناء عودته من المدرسة، وعقره كلب ضال وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها أطفال للعقر من الكلاب فى هذه المنطقة.

وطالب والى الأمر: الطب البيطري بالتحرك حرصًا على حياة الأطفال، والقضاء على الكلاب الضالة والتي تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي على مدار اليوم والإزعاج ليلا.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".