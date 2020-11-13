كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 120 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مسئولين بضرائب المنيل ومصر القديمة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية مؤثمة، وفقًا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين سلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، خارجين على مقتضياتها وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها، بأن تحدث ح ع مدير المعلومات بمأمورية ضرائب المنيل خلال فترة عمله مدير شئون الحجز تحدث بأسلوب غير لائق وبألفاظ غير لائقة مع المحالة الثانية.

وقامت ن أ، مدير المعلومات بمأمورية ضرائب مصر القديمة، خلال فترة عملها مدير عام المعلومات بمأمورية ضرائب المنيل بغلق حجرة مكتبها والاحتفاظ بداخلها بعدد عشرين ملف ضريبي تحت الإنشاء، ووضعت متعلقات شخصية بإدراج مكتبها وأغلقته بالمفتاح رغم نقلها من المأمورية مما أدى إلى تعطيل العمل، وتعدت على الأول بالسب والقذف والبصق وتحدثت معه بأسلوب والفاظ غير لائقة.