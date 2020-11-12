5 تغيرات فى نظام حياتك للسيطرة على الوزن الزائد والسكر فى الدم

كتبت هند عادل

داء السكري هو اضطراب مزمن يتميز بارتفاع مستمر في تركيز الجلوكوز في الدم بسبب ضعف إفراز هرمون الأنسولين، أو مقاومة الأنسولين، أو كليهما مع تغيير أنماط الحياة وزيادة السمنة، زاد انتشار مرض السكري في جميع أنحاء العالم مما يثبت أنه عبء عالمي على الصحة العامة، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يُنصح الخبراء الأفراد المصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر أكبر بتغيير نمط الحياة، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في رعاية مرض السكري وإدارته يمكن أن يساعد اتخاذ خيارات غذائية صحية مع النشاط البدني على تجنب زيادة الوزن أو الحفاظ على فقدان الوزن، مما قد يساعد مرضى السكر على التحكم بشكل أفضل في مستويات السكر في الدم.

نصائح غذائية للحفاظ على وزنك وسكر الدم تحت السيطرة



تتبع تناول الكربوهيدرات: مراقبة تناول الكربوهيدرات أمر ضروري للغاية في إدارة سكر الدم عند اختيار الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، اختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات والحليب قليل الدسم بدلاً من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على دهون وسكر وصوديوم، تمنح الكربوهيدرات أيضًا الشعور بالامتلاء لمدة 3-4 ساعات بعد تناول الطعام، يساعد هذا على منع تناول وجبات خفيفة غير صحية بينهما وبالتالي تقليل إجمالي السعرات الحرارية.

لا ينصح بتناول الكربوهيدرات البسيطة على شكل سكريات، وحلويات، وحلوى، والمشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية، ومركزات عصير الفاكهة، وشراب الذرة عالي الفركتوز.

تناول البروتينات: يساعد تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي على إرضاء الجوع دون التأثير بشكل كبير على مستويات السكر في الدم يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الغني بالبروتين أيضًا على بناء العضلات الخالية من الدهون وفقدان الوزن عن طريق الحفاظ على شعورك بالرضا ومنع الإفراط في تناول الطعام.

اختيار الدهون الجيدة: يعتبر نوع الدهون المستهلكة أكثر أهمية من الدهون الكلية لأن مرض السكري هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب التاجية الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة يجب أن تحل محل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة للوقاية من أمراض القلب ، وهو أمر شائع بين مرضى السكر، يوصى بإدراج الزيوت النباتية عند الطهي بدلاً من الزبدة أو الكريمة أو المارجرين أو الدهون الحيوانية الأخرى، تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 مثل بذور الكتان وبذور الشيا والأسماك مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل يمكن أن يكون بمثابة حماية للقلب.

لا تفوت الوجبات: لا ينصح بتخطي الوجبات في مرض السكري لأنه يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم. بعد تناول الدواء أو الأنسولين، يمكن أن يؤدي تخطي وجبات الطعام أو التأخير في تناول الطعام إلى نقص السكر في الدم، لذلك، فإن الحفاظ على الانضباط في مواعيد الوجبات أمر مهم للغاية يمكن أن يؤدي التخطي أيضًا إلى زيادة الوزن أو يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة لأنه يتسبب في إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

ممارسة التحكم في الجزء: يتم التأكيد على التحكم في الكمية في إدارة الوزن وكذلك السكر بشكل أفضل. يُنصح بتناول ثلاث وجبات رئيسية صغيرة إلى متوسطة مع وجبتين خفيفتين صحيتين بينهما. يمكن أن تكون وجباتك الخفيفة الصحية عبارة عن فواكه موسمية أو فواكه محلية، أو سلطات نباتية مع مكسرات أو بقول مسلوقة أو مطحونة، أو بياض بيض مسلوق، أو الحساء، أو اللبن.