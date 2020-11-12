علماء هنود يكتشفون مادة تستخدم فى حفظ الطعام قادرة على منع الإصابة بكورونا

كتبت هند عادل

اكتشف باحثون هنود جزيء من مادة حافظة طبيعية للأغذية قد يساعد في منع فيروس كورونا من الارتباط بالخلايا، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news باستخدام محاكاة الكمبيوتر، وجد العلماء أن جزيئا طبيعيًا حافظا للأغذية لديه القدرة على الارتباط بقوة بالبروتين الذي يستخدمه فيروس كورونا الجديد لدخول الخلايا البشرية وقد يمنع العدوى.

أشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Virology ، إلى أن البروتين الصغير المضاد للبكتيريا (الببتيد) المسمى nisin، والذي يستخدم عالميًا كمواد حافظة آمنة وطبيعية ، لديه القدرة على الارتباط بمستقبلات ACE2 في البشر الذي يستخدمه فيروس كورونا الجديد لدخول الخلايا وإصابتها.

قال المؤلف المشارك للدراسة Swadesh Ranjan Biswas من جامعة Visva-Bharati في الهند "إن الببتيد nisin لديه القدرة على الارتباط بمستقبل ACE2 البشري بكفاءة أعلى من بروتين سبايك لفيروس كورونا الجديد".

بناءً على النتائج ، يعتقد العلماء أن الببتيد يمكن أن يقضي على تفاعل البروتين الشائك لفيروس كورونا الجديد مع مستقبلات ACE2 البشرية ، وبالتالي السيطرة على العدوى.

وتعليقًا على النتائج ، قال Vigneshwar Ramakrishnan ، أستاذ المعلوماتية الحيوية في جامعة SASTRA " مادة nisin الحافظة للطعام لديها القدرة على الارتباط بمستقبل hACE2 ، ويمكنها تمنع بشكل تنافسي ارتباط فيروس كورونا بالخلايا البشرية"، وأضاف الباحثون أن هذه المادة يمكن تخزينها ونقلها دون تلوث جرثومي ، لأن النيسين له تأثير قوي كمضاد للميكروبات.