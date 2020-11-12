صحة الدقهلية: 31 ألف منتفعة بمبادرة أيامنا أحلى تحت شعار "حقك تنظمى"

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" والتى تم إطلاقها بمدن "المنصورة، ميت غمر، تمي الأمديد، منية النصر، الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة" يوم الأحد الماضي مشيرا إلى أن عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ اكثر 31 الف منتفعة.

وأوضح مكي أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد حوالي 25 ألف سيدة منهن حوالي 7050 حالة جديدة كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 2840 سيدة ومتابعة حمل لـ 1520 حالة وإجراء كشف نساء لـ 3115 سيدة، فيما تم تقديم المشورة الطبية ل 13 الف حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا.

كما تم علي هامش الحملة الكشف علي 10 الاف و600 طفل وعمل فحوصات متنوعة لحوالي 15 الف سيدة، وتم تنفيذ 45 ندوة ولقاء جماهيري في جميع الادارات الصحية كما اقيمت عدة معارض لنوادي المرأة.

وأضاف مكي ان المرحلة الثانية من الحملة سيتم اطلاقها الأحد المقبل 15 / 11 / 2020 بمدن"السنبلاوين، دكرنس، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بني عبيد، المنزلة، جمصة " وتستمر حتى الخميس الموافق 19 /11 / 2020 .