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دعم قطر للإرهاب يستنزف اقتصادها.. انكماش اقتصاد الحمدين 6% خلال العام الجارى

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:47 م
دعم قطر للإرهاب يستنزف اقتصادها.. انكماش اقتصاد الحمدين 6% خلال العام الجارى تميم بن حمد
كتب- هاشم الفخراني

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أظهرت إحصاءات صادرة عن الحكومة القطرية أن اقتصاد الدوحة انكمش 6.1% في الربع الثاني من العام على أساس سنوي نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشي فيروس كورونا، عند أدنى مستوى منذ عام 2012، وانكمش الاقتصاد بنسبة 1٪ في نفس الفترة من عام 2019.

 

وكان أداء الاقتصاد القطري أسوأ أداء منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني وسط إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.

 

وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 6.4% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة.

 

وهبطت أنشطة النقل والتخزين نحو 40% على أساس سنوي وخدمات الإقامة والطعام 38.7%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30%. وتراجع قطاع الصناعة التحويلية 11.3% بحسب البيانات.

 

وقال البنك المركزي في أغسطس، إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام مع انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا بعد تراجع 3% العام الماضي ولكنه لم يعلن تقديرات.

 

وعدل صندوق النقد الدولي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالخفض في 2020 وتنبأ بانكماش 4.5% مقابل توقعاته في أبريل نيسان بهبوط 4.3%.

 

 

 


قطر

الدوحة

تميم بن حمد

اقتصاد الدوحة

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