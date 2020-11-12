المطاعم وصالات الجيم مواقع فائقة الانتشار لعدوى كورونا.. دراسة أمريكية تؤكد

كتبت فاطمة خليل

كشف باحثون أمريكيون أن غالبية الإصابات بفيروس كورونا في وقت مبكر من الوباء يمكن إرجاعها إلى المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمؤسسات الدينية، ففي شيكاجو، على سبيل المثال، شكلت 10٪ من هذه الأماكن التي زارها الأشخاص 85٪ من نسبة الإصابات المتوقعة بكورونا، بحسب ما نشر موقع "إنسايدر".





ويمكن أن يساعد تحديد هذه المواقع "الفائقة الانتشار لعدوى كورونا" في توجيه استراتيجيات إعادة الفتح بعد الإغلاق، كما قال المؤلف المشارك للدراسة جيور ليسكوفيك.

قال ليسكوفيك، الأستاذ المشارك في علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد الأمريكية: "الأماكن الأكثر خطورة هي المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والفنادق..هذه كلها أماكن يكون الناس فيها مكتظين نسبيًا معًا لفترة طويلة من الزمن."

وجدت دراسة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أجريت في يوليو أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن تناول الطعام في مطعم خلال 14 يومًا قبل تشخيصهم مقارنة بأولئك الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية.

في مواجهة أسئلة متى وأين وكيف يتم إعادة فتح الأعمال التجارية أثناء الوباء ، ابتكر الباحثون أداة تحاكي انتشار COVID-19 بناءً على أنماط التنقل البشري.

استخدم الفريق، المكون من علماء من جامعة ستانفورد وجامعة نورث وسترن ، بيانات الهاتف المحمول المجمعة مجهولة المصدر لرسم خريطة للحركات التي تتم كل ساعة لما يقرب من 100 مليون شخص عبر أكبر 10 مناطق حضرية بالولايات المتحدة بين مارس ومايو 2020.

يمكن أن يساعد نموذجهم في اتخاذ قرارات سياسية مستقبلية في الوقت الفعلي ، مما يسمح لمسؤولي الصحة بمحاكاة نتيجة القرارات لإعادة فتح باب العمل بقدرات مختلفة بناءً على البيانات التجريبية بدلاً من الانتظار لأسابيع لمعرفة النتائج المحتملة. نشر الباحثون أيضًا أداة على الإنترنت حيث يمكن لأي شخص تجربة مستويات إعادة الافتتاح في شيكاجو ونيويورك وسان فرانسيسكو.

قال ليسكوفيك إن أحد أكثر النتائج إثارة للدهشة في تحليلهم هو مدى تأثير أوامر البقاء في المنزل على انتشار المرض. إذا لم يكن أحد قد بقي في المنزل في بداية الوباء، لكان ثلث السكان في المناطق المصممة على غرار COVID-19 في غضون شهر.

يؤثر حجم وسعة المواقع ، فضلاً عن مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص هناك ، على إمكانات الفائق في الموقع.

قال ليسكوفيتش إن إعادة الافتتاح ليست شيئًا لا يقبل الكل أو لا شيء ، لذا فإن تقليل إشغال صالة الألعاب الرياضية أو المطعم يمكن أن يقلل من العدوى المحتملة. في إحدى المحاكاة ، وجدوا أن تغطية مواقع شيكاغو بنسبة 20٪ كحد أقصى للإشغال يقلل من عدد الإصابات المتوقعة بأكثر من 80٪.

يساعد النموذج أيضًا في تفسير معدلات الإصابة المرتفعة في الأحياء ذات الدخل المنخفض

على الرغم من أن بيانات الهاتف المحمول التي تم إدخالها في نموذج التنقل لم تتضمن تفاصيل حول الحالة الاجتماعية والاقتصادية ، إلا أن المحاكاة كانت لا تزال قادرة على التنبؤ بدقة بمعدلات أعلى للإصابة في الأحياء منخفضة الدخل مقارنة بالمناطق الأكثر ثراءً.