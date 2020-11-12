التحالف العربى: اعتراض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

كتب أحمد عرفة

أكد التحالف العربى فى اليمن، اعتراض طائرة مفخخة ثالثة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد التحالف العربى فى اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، إحباط هجوم إرهابى ثان لميليشيات الحوثي فى البحر الأحمر بأقل من 24 ساعة، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وتمكن التحالف العربى من السيطرة على زورق بحرى مسيّر عن بعد من ميلشيات الحوثي قبل انفجاره.

وقبلها أكد التحالف العربي فى اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.