إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

مطروح – فريق المحافظات

أصيب 5 أشخاص اليوم الخميس، بإصابات مختلفة، إثر حادث تصادم بين سيارتين بمحافظة مطروح، وتم نقل المصابين لمستشفى الحمام المركزى لتلقى الرعاية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من : عبد الغني فرج على 37 سنة مطروح كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، جرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج ، ومستورة سعد جوبه 60 سنة من مطروح كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وسعيدة أحمد مرضي 25 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج ، كما أصيب حاتم محمد صافي عبد الرحمن 6 سنوات بجرح قطعي بالرأس اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد صافي عبد الرحمن 31 سنة جرح قطعي بالرأس اشتباه ما بعد الارتجاج.