اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

الخميس، 12 نوفمبر 2020 11:31 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح اسعاف-ارشيفية
مطروح – فريق المحافظات

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أصيب 5 أشخاص اليوم الخميس، بإصابات مختلفة، إثر حادث تصادم بين سيارتين بمحافظة مطروح، وتم نقل المصابين لمستشفى الحمام المركزى لتلقى الرعاية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من : عبد الغني فرج على 37 سنة مطروح كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، جرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج ، ومستورة سعد جوبه  60 سنة من مطروح كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وسعيدة أحمد مرضي 25 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج ، كما أصيب حاتم محمد صافي عبد الرحمن 6 سنوات بجرح قطعي بالرأس اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد صافي عبد الرحمن 31 سنة جرح قطعي بالرأس اشتباه ما بعد الارتجاج.

 


مستشفي الحمام المركزي

حادث تصادم

مطروح

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