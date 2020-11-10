هرمون الببتيد الدهنى يحمى المعرضين لكورونا من الإصابة بالفيروس

كتبت نهير عبد النبى

قد يساعد رذاذ الأنف الذي منع انتقال الفيروس التاجي الجديد في القوارض في حماية البشر من الإصابة بالمرض، حيث وجد الباحثون أن هرمون الببتيد الدهني ، وهو نوع من المركبات ، يمنع كورونا ، من دخول الخلايا وإصابتها.

وحسب ما ذكرته صحيفة ذا ديلى ميل البريطانية بعد إعطاء الرذاذ ، لم تُصب حيوانات مقرض بالعدوى من الحيوانات المريضة بينما أصيبت الحيوانات التي أعطيت دواءً وهميًا بالمرض وكان لديها حمولات فيروسية عالية.

أشارت الصحيفة إلى أن فريقا من كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا أكدوا أن الرش سريع وغير مكلف في التصنيع ويمكن أن يوفر مناعة للأشخاص غير القادرين على التطعيم، غالبًا ما تستخدم Ferrets كحيوانات في دراسات أمراض الجهاز التنفسي لأن رئتيها تشبه رئتي الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن القوارض معرضة بشدة للإصابة بفيروس كورونا ونشره إلى قوارض أخرى كما يحدث مع البشر،وللاندماج في غشاء الخلية المضيفة ، يقوم الفيروس التاجي بكشف البروتين الشوكي الخاص به ثم يندمج في حزمة لإكمال العملية.بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في موقع "bioRxiv"، قام الباحثون برش المركب في أنوف ستة قوارض ووضعوا في ثلاثة أقفاص منفصلة في مجموعات من اثنين، تم وضع كل زوج أيضًا مع اثنين من قوارض تم إعطاؤهم دواءً وهميًا وآخر مصاب بفيروس كورونا مؤخرًا.

يتعرف المركب على بروتين السنبلة ويضغط على نفسه في القسم غير المطوي حتى لا يتحول إلى الشكل المضغوط المطلوب لإصابة الخلايا.

بعد 24 ساعة ، أظهرت النتائج عدم إصابة أي من القوارض بالفيروس من الحيوان المصاب وكان حملها الفيروسي صفرًا، ومع ذلك ، فإن جميع القوارض الضابطة أثبتت أنها إيجابية للفيروس ولديها حمولات فيروسية عالية جدًا.

مضادات الفيروسات الخاصة بهما رخيصة وسريعة الصنع ولا تتطلب التبريد، هذا يمكن أن يسمح باستخدامه في العديد من المواقف بما في ذلك الأسرة والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، يضيفون أن الرش سيكون مفيدًا بشكل خاص لأجزاء من السكان الذين لا يمكن تطعيمهم مثل الصغار جدًا والرضع.