بلومبرج: سنغافورة تحصل على أول لقاح لكورونا أوائل2021

كتبت هند عادل

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Arcturus Therapeutics Holdings Inc. أنها قد تشحن إلى سنغافورة الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الذي طورته مع علماء محليين في أوائل العام المقبل 2021 وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

يأتي البيان في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن نتائج أولية إيجابية من التجارب السريرية الجارية في المرحلة المبكرة ، وأعلن أندرو ساسين ، المدير المالي للشركة ، عن اتفاقية تصنيع وتوريد لقاحات مع مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة (EDB) بما يصل إلى 220 مليون دولار كالتزام مالي إضافي ، وفقًا لنص الأرباح.

سيقدم مجلس التنمية الاقتصادية قرض مراجعة محدودًا بقيمة 45 مليون دولار في غضون 60 يومًا مشروطًا وسيتم وسيتم الإعفاء من القرض إذا لم ينجح تطوير اللقاح .

أبرمت Arcturus و EDB اتفاقية توريد للحق في شراء ما يصل إلى 175 مليون دولار من لقاح ARCT-021 بأسعار متفاوض عليها مسبقًا ، مع توقع الشحن في الربع الأول من عام 2021.

وقال ساسين: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا في التصنيع العالميين ، وضعنا الأساس لإنتاج مئات الملايين من الجرعات من ARCT-021 على مدار الثمانية عشر شهرًا القادمة.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية أنها لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على المستوى المحلي بينما تم الإبلاغ عن حالتين وافدتين، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفا و56 حالة.

وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة، تم وضعها قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة.

ولم تُسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة بينما توفي 15 مصابا لأسباب أخرى وتعافى 57 ألفا و968 حالة.