اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بلومبرج: سنغافورة تحصل على أول لقاح لكورونا أوائل2021

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 07:30 م
بلومبرج: سنغافورة تحصل على أول لقاح لكورونا أوائل2021 لقاح كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Arcturus Therapeutics Holdings Inc. أنها قد تشحن إلى سنغافورة الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الذي طورته مع علماء محليين في أوائل العام المقبل 2021 وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

يأتي البيان في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن نتائج أولية إيجابية من التجارب السريرية الجارية في المرحلة المبكرة ، وأعلن أندرو ساسين ، المدير المالي للشركة ، عن اتفاقية تصنيع وتوريد لقاحات مع مجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة (EDB) بما يصل إلى 220 مليون دولار كالتزام مالي إضافي ، وفقًا لنص الأرباح.

سيقدم مجلس التنمية الاقتصادية قرض مراجعة محدودًا بقيمة 45 مليون دولار في غضون 60 يومًا مشروطًا وسيتم وسيتم الإعفاء من القرض إذا لم ينجح تطوير اللقاح .

أبرمت Arcturus و EDB اتفاقية توريد للحق في شراء ما يصل إلى 175 مليون دولار من لقاح ARCT-021 بأسعار متفاوض عليها مسبقًا ، مع توقع الشحن في الربع الأول من عام 2021.

وقال ساسين: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا في التصنيع العالميين ، وضعنا الأساس لإنتاج مئات الملايين من الجرعات من ARCT-021 على مدار الثمانية عشر شهرًا القادمة.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية أنها لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على المستوى المحلي بينما تم الإبلاغ عن حالتين وافدتين، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفا و56 حالة.

وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة، تم وضعها قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة.

ولم تُسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة بينما توفي 15 مصابا لأسباب أخرى وتعافى 57 ألفا و968 حالة.


لقاح كورونا

لقاح فايزر

لقاح شركة فايزر

لقاح كورونا مصر

فايزر لقاح كورونا

فيروس كورونا

عقار كورونا

pfizer vaccine

corona vaccine

شركة فايزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبراء: لقاح فايزر لكورونا يواجه العديد من العقبات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 01:06 م

تعرف على العلماء الألمان وراء لقاح فايزر وبيونتيك.. مشروع بحثي أطلقته ألمانيا في يناير لتطوير لقاح قبل انتشار كورونا.. أوجور شاهين وزوجته توريسي مؤسسا "بيونتيك" نجحا في الوصول للقاح في عام واحد ونجاح بنسبة 90%

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 01:01 م

طبيب البيت الأبيض يصف لقاح "فايزر" لكورونا بـ"الاستثنائي"

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 01:00 م

وزيرة الصحة تعلن حجز 20% من احتياجات البلاد من لقاح كورونا المنتج من فايزر.. هالة زايد: 11 لقاحا لكوفيد 19 دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.. وتؤكد: 61 معملا يوفرون تحاليل الفيروس

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 12:36 م

رئيس فايزر عن لقاح كورونا: سيكون أعظم تطور طبي في السنوات الـ100 الماضية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 12:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة