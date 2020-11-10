القطط تفرز الحمض النووى لفيروس كورونا لمدة أقصر مقارنة بالبشر

كتبت إيناس البنا

أظهرت دراسة جديدة نشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv أجراها باحثون في جامعة سيدني للتكنولوجيا وجامعة سيدني وكلية إيكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك وجامعة تشيلي، أن القطط المصابة بفيروس كورونا لديها إفراز أقصر من الحمض النووي لفيروس كورونا مقارنة بأصحابها من البشر.

سلطت الدراسة الضوء على الحاجة إلى تحليل وبائي واسع النطاق لديناميكيات عدوى كورونا، لتطوير تدابير وقائية في كل من البشر وحيواناتهم الأليفة.

أجرى فريق الدراسة مراقبة نشطة في مدينة سانتياغو ، تشيلي ، بدءًا من مايو لتحديد إمكانية الإصابة في الحيوانات المرافقة في المنازل التي أثبتت فيها إصابة الأشخاص بفيروس SARS-CoV-2.



الققط وفيروس كورونا

تفاصيل الدراسة



نشأت جائحة الفيروس التاجي في مدينة ووهان بالصين ، حيث ظهرت أولى حالاته في ديسمبر 2019، ومن هناك ، استمر فيروس SARS-CoV-2 في الانتشار في جميع أنحاء العالم ، مما أدى إلى إصابة أكثر من 48 مليون شخص، وفي وقت مبكر من الوباء ، ربط العلماء انتقال العدوى عبر الأنواع بين البشر ومستودع حيواني غير معروف بانتشار الفيروس.

مع تطور الوباء ، وجد العلماء مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الفيروس يمكن أن يصيب الحيوانات الأليفة، وكذلك الأنواع الحيوانية الأخرى.

حتى الآن ، تم الإبلاغ عن حالات إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ووزارة الزراعة الأمريكية. وتشمل هذه 14 حالة بين الكلاب في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) واليابان وهونغ كونغ و 25 حالة في القطط في هونغ كونغ والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

بصرف النظر عن الحيوانات الأليفة ، تم الإبلاغ أيضًا عن بعض الحالات في حيوانات المزارع وحيوانات حديقة الحيوان، كما تم الإبلاغ عن حالات SARS-CoV-2 في الحليب المستزرع في هولندا والولايات المتحدة وإسبانيا والدنمارك، كما أصيبت النمور والأسود في حديقة حيوان في نيويورك.

في بعض الدراسات، أصيبت الكلاب تجريبياً بـفيروس كورونا -CoV-2 وأظهرت حمولات فيروسية منخفضة، وقد يعني هذا أنهم لا ينقلون الفيروس إلى الكلاب الأخرى.، ومن بين الحيوانات المستأنسة ، تبين أن الحيوانات الأليفة والحيوانات الأليفة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الكلاب.

لتقييم إصابة البشر والقطط ، أجرى الفريق ملاحظات سريرية لأعراض COVID-19 وأجرى اختبارًا مصليًا (يبحث عن وجود أجسام مضادة في الدم).

أصيب البشر في البداية، وبعد عدة قطط ظهرت عليهم أعراض تنفسية متتالية وأظهرت الاختبارات إيجابية، وتفرز جميع القطط الحمض النووى القابل للاكتشاف -CoV-2 لمدة أقصر من البشر ، وأكدت التسلسلات الفيروسية انتقال العدوى من الإنسان إلى القط.

تسلط نتائج الدراسة الضوء على أن عدوى كورونا، يمكن أن ينتقل بين البشر والقطط الذين يعيشون في نفس المنزل كما يمكن أن ينتشر الفيروس إلى الحيوانات عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الأسطح الملوثة أو الجزيئات المحمولة جواً.

تظهر النتائج المعروضة هنا أن القطط لديها على ما يبدو أنماطًا مختلفة وأقصر من إفراز الحمض النووي الريبي -CoV-2 مقارنة بالبشر.

وأوصى الفريق بأن هذه النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى تحليل وبائي واسع النطاق لديناميكيات عدوى كورنا - CoV-2 لدعم إنشاء تدابير وقائية في العلاقات بين الإنسان والحيوان في الحياة الواقعية.