احذر الجرعة الفيروسية تصنع السم وتحدد مدى إصابتك بكورونا من عدمه

كتبت أمل علام

قال موقع CNN الإخبارى "إن الجرعة تصنع السم" هو قول مأثور يُنسب إلى باراسيلسوس، الطبيب والفيلسوف السويسري من أوائل عصر النهضة، يعني هذا في الأساس أن أي مادة يمكن أن تصبح سامة إذا أعطيت بتركيز عالٍ بدرجة كافية، حتى الكثير من الماء يمكن أن يتخلص من إلكتروليتاتك وقد يكون قاتلاً.

وأوضحت إيرين بروماج، أستاذة علم الأحياء في جامعة ماساتشوستس، وإحدى المشاركات في الدراسة، أن مفهوم الحاجة إلى جرعة معينة من العامل الممرض، وهو الكائن الحي المسبب للمرض لإحداث عدوى، هو الحال بالنسبة للعديد من الفيروسات، مثل فيروس الأنفلونزا وفيروسات الجدري وغيره، موضحة أنه إذا أصبت حيوانًا بجرعة منخفضة بما يكفي، فسيكون قادرًا على صد ذلك دون الإصابة بأي مرض على الإطلاق، إذا حصلت على عدد سحري من جرعة معدية، فسوف تتشكل العدوى وسيستسلم هذا الحيوان بعد ذلك من هذا العامل الممرض بعينه، ولكن إذا أصبتهم بأكثر من الجرعة المعدية، في معظم الحالات، تؤدي جرعة عالية من مسببات الأمراض مثل جرعة عالية من الفيروس، على سبيل المثال، إلى نتائج أكثر خطورة.

لذا، فإن الجرعة تصبح مهمة حقًا، واصفًا العلاقة بأنها تعتمد على الجرعة وأشارت CNN إلى أن رؤية فيروس كورونا من خلال تلك العدسة، أن "جرعة" الفيروس التي تتلقاها قد تُحدث فرقًا بين عدم ظهور الأعراض، أو الإصابة بمرض خفيف، أو الإصابة بمرض خطير قد يكون مفيدًا عند التفكير في الحماية من فيروس كورونا Covid-19 .

من المحتمل أن يتصرف فيروس كورونا مثل الفيروسات الأخرى ليس لأنك بحاجة إلى عدد معين من جزيئات الفيروس لإصابة خلية، إنه فقط يزيد من احتمالات دخول إحدى تلك الجسيمات الفيروسية إلى الخلية وإصابتها بالعدوى، ما يؤدي إلى بدء التفاعل المتسلسل.

الحصول على جرعة فيروسية دفعة واحدة أو توزيعها بمرور الوقت

هناك بُعد آخر للجرعة الفيروسية ويتعلق بالوقت، ليست جرعة فيروس كورونا التي تحصل عليها ببساطة في وقت ما هو المهم، فقد يكون أيضًا نتيجة مجموع الجرعات الفيروسية التي تحصل عليها خلال فترة زمنية معينة.

وقال الموقع في منتصف أكتوبر، غير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC" تعريفه لـ "الاتصال الوثيق" ليشمل التعرض المتعدد والمختصرة الذى يضيف ما يصل إلى 15 دقيقة أو أكثر مع شخص مصاب، مضيفًا أنه في السابق، وحدد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الاتصال الوثيق بأنه 15 دقيقة من التعرض المستمر لفرد مصاب.