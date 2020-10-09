اليوم السابع
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وفيات كورونا تسجل أدنى مستوياتها منذ 160 يوما

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:46 ص
وفيات كورونا تسجل أدنى مستوياتها منذ 160 يوما بيان الصحة عن اصابات ووفيات فيروس كورونا
كتب أسامة عبد الحميد

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سجلت وفيات كورونا طبقاً لبيان الصحة الخميس 8 أكتوبر، 7 حالات وفاة، وهو أدنى رقم تم تسجيله منذ 160 يوماً، حيث سجل هذا الرقم آخر مرة  يوم 4 مايو الماضى من نفس العام، ليستمر معدل الارتفاع ليصل للذروة خلال شهر يونيو، ثم يعاود الهبوط مرة أخرى ليصل لأدنى مستوياته ويسجل 7 وفيات.

 

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة.

 

وأوضحت الوازارة فى بيان، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

 

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و 6017 حالة وفاة.

 

 

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وزارة الصحة

كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

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