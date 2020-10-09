وزير قطاع الأعمال يشرح منظومة القطن الجديدة وكيف تعود بالنفع على الفلاح

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن المنظومة الجديدة للقطن ستخدم الاقتصاد والفلاح، وهى تشجع على الزراعة، مضيفا: "القطن بقاله حوالى 20 سنة لم يصبح منافسا للأقطان العالمية، والقطن كان ملوثا ومحالجنا كانت سببا مباشرا فى تلوث القطن".

وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة فى مصر": نعمل حاليا نظام للتداول وعملنا تجربة فى بنى سويف والفيوم العام الماضى، والدولة تتسلم الأقطان من المزارع وتقوم بعمل مزاد للتجار، ولدينا 11 شركة تشترى الأقطان بأسعار جيدة نسبيا مقارنة بالأسعار العالمية".

وأكمل: "افتتحنا أول محلج مطور بالفيوم، والقطن الشعر الذى يخرج منه فى قمة النظافة لم تلمسه يد وبالنسبة للمشترى يعرف أصل البالة ويعرف مواصفات القطن ومع قليل من التسويق سينتبه لنا التجار والغزالين فى أوروبا وأمريكا والصين ويقبلون على القطن المصرى.