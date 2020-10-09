وزير قطاع الأعمال: حريصون على حقوق العاملين ورفعنا الأجر الأساسى.. فيديو

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة للقضاء على تلوث القطن لنعود مرة أخرى لتصديره، ويتم استلام الأقطان من المزارعين وشرائها بأسعار جيدة. وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة فى مصر": "افتتحنا محلج فى الفيوم وننتظر خلال الفترة القادمة أن ينتبه لنا التجار، وأن يقبلوا على القطن المصرى، ونحن أرسلنا المسودة الخاصة بالشركات لمناقشة الأمور كحوار مجتمعى مع التجار والنقابات وتانى يوم فوجئنا بحملة منظمة وممنهجة ضدنا لإثارة الرأى العام، ووضعت تفاصيل مثال أثر اللائحة الجديدة للعاملين وهذه المرة الأخيرة التي سأظهر فيها على فيس بوك، وسنأخذ الملاحظات وناقشناها مع الجهات السيادية وستعمم بإذن الله وستوكن شركات القطاع العام فى منطقة ثانية.

وتابع قائلا:"تصلنا كم من الشكاوى خاصة بالفساد كبيرة واللائحة الجديدة تقضى على الفساد ونحن حريصون على الحقوق الأساسية للعاملين ورفعنا الأجر الأساسى لأن هناك من لهم خبرة 7 سنوات وأكثر الأساسى لديه 400 جنيه، وهذا أمر لا يستقيم وحريصون على الحقوق المالية للموظفين والمسودة الجديدة هدفها معادلة الأجور الضعيفة في بعض الشركات.

وأكد أنه لن يستخدم الفيس بوك في هذا الموضوع ولكنه سيستخدمه فيما يخص شغل آخر وسأكتب أخبارا على فيس بوك ولن يمنعونى أنى أدخل على فيس بوك، ولكن لن أتحدث عن اللائحة مرة أخرى على فيس بوك.