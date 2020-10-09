وزير خارجية روسيا يقر بتدهور علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي بسبب قضية نافالني

رويترز

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن عقوبات يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب تسميم أليكسي نافالني المعارض للكرملين إن العلاقات بين روسيا والاتحاد تتدهور بسرعة.

وقال لافروف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنمركي في موسكو إن الاتحاد الأوروبي يعمل كقاض وجلاد في قضية نافالني وأخفق في تقديم معلومات أساسية لموسكو تسمح لروسيا بإجراء تحقيق.

وأضاف أن ألمانيا تنتهك التزاماتها الدولية بتقاعسها عن تقديم تلك المعلومات.

ونفت موسكو مرارا ضلوعها في قضية تسميم نافالني الذي اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه وراء الهجوم عليه وهو الاتهام الذي رفضه الكرملين.